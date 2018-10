Von Katrin Weber

Gesundheit zum Nulltarif

ANGEBOT Aktiv-Park mit sechs Fitnessgeräten ergänzt die Anlagen in Eibach

DILLENBURG-EIBACH Fit in Eibach: Am Dienstag sind sechs Fitnessgeräte an der Wat- und Tretanlage offiziell übergeben worden. Der Aktiv-Park ist Teil des kostenlosen Gesundheitsangebots in dem Stadtteil.

