Von Christoph Weber

Gesundheitszentrum „zieht um“

Versorgung Investor hat in der Medenbacher Straße eine größere Gewerbefläche gekauft

Breitscheid Das vorgesehen Gesundheitszentrum Breitscheid wird an einer neuen Stelle geplant. Der Investor hat in der Medenbacher Straße eine bebaute Gewerbefläche gekauft, will dort ein zweieinhalbgeschössiges Gebäude errichten.

Copyright © mittelhessen.de 2018