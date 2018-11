Glühwein und Gebäck genießen

Freizeit Tourist-Info bietet vorweihnachtliche Stadtrundgänge durch Dillenburg

Dillenburg Die Dillenburger Tourist-Information bietet in der Vorweihnachtszeit wieder besondere Führungen durch die Oranienstadt an: Gewandet in historische Kostüme, leiten Helmut Menz und Helmut Lehr Gäste durch die illuminierte Altstadt

