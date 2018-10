Großer Aufwand, kleine Beute: Dieb klaut Sekt aus DGH

POLIZEI 2500 Euro Schaden nach Einbruch in Hirzenhain

ESCHENBURG-HIRZENHAIN Das hat sich nicht gelohnt: Ein Dieb ist am Dienstagmorgen gegen 3.25 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus in Hirzenhain eingebrochen – und hat lediglich Sekt- und Weinflaschen mitgehen lassen.