HR-Sommertour vom Heisterberger Weiher

Fernsehen Am 1. August wird die Hessenschau-Sommersendung live vom Freizeitgebiet aus gesendet

Driedorf-Heisterberg Was der Heisterberger Weiher alles zu bieten hat, das zeigt der HR in der Sommertour der Hessenschau. Am Mittwoch, 1. August, wird live vom Heisterberger Weiher gesendet.

