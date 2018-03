Haahepper haben knifflige Fragen

„Best Of-Auflage“ lautete das Motto zum runden Geburtstag der Veranstaltung. Die Haahepper hatten die besten sechs Stationen der vergangenen Jahre noch einmal in die Wanderung eingebaut.

Teams müssen durch Spinnennetz klettern und dürfen die Fäden nicht berühren

Los ging es um 12 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Auf dem Weg mussten bereits alle roten und grünen Haahepper gezählt werden. Bei der ersten Station ging es darum, Fragen zu beantworten und mit Hilfe von am Körper befestigten Buchstaben die richtige Antwort zu geben.

Für den weiteren Weg, dessen Bewältigung mit den Aufgaben gut vier Stunden in Anspruch nahm, gab es einen Fragebogen, bei dem Bilderrätsel übersetzt werden mussten – dafür nutzten die Haahepper die aus sozialen Netzwerken beliebten „Emojis“. Die zweite Station betreuten Mitglieder der Feuerwehr Ballersbach, seit Jahren Partner des „Grenzschnitzelgangs“. Mit einem Stachel am Helm befestigt mussten Wasserbomben zerstört werden und das Wasser über eine Strecke transportiert werden.

Am Sportplatz wartete ein Turmspiel, bei dem alle zusammen einen Turm mit Hilfe eines am Seil befestigten Krans stapeln mussten.

Mitten im Wald wartete ein Spinnennetz, durch das das Team klettern musste, ohne die Fäden zu berühren.

Den weiteren Weg verkürzte ein Fragebogen. Liedtexte, die ins „Platt“ übersetzt wurden, galt es zu erkennen. Im Anschluss wartete der Maurerdreikampf. Eine Person musste im Schubkarren sitzend einen mit verbundenen Augen laufenden Mitspieler durch einen Hindernisparcours führen. Im Ziel angekommen, galt es eine Flasche Export – oder Apfelschorle für die Kinder – in einem Zug zu trinken und Fleischwurst mit scharfem Senf zu essen. Erst dann wurde die Zeit gestoppt. An der letzten Station mussten sich die Teilnehmer Dinge in richtiger Reihenfolge merken.

An den Start gingen 25 Teams mit über 180 Wanderern. Zum Schluss gab es ein Schnitzelessen auf dem Haahepper-Stück mit Siegerehrung. Gewonnen hat das Team OSB-Bar (176 Punkte), vor Team Yaki & Freunde (153 Punkte) und Team Seifenblasen (152 Punkte). (red)