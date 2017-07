"Haahepper" steigt zum 35. Mal

FREILUFTFETE Drei Bands wollen am Samstag bei freiem Eintritt das Publikum rocken

MITTENAAR-BALLERSBACH Was einmal als vergleichsweise überschaubare Freiluftfete angefangen hat, geht am Samstag zum nunmehr 35. Mal und in deutlich größerem Rahmen über die Bühne: Am Ballersbacher Sportplatz steigt das „Haahepper“.

