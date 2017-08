Von Christoph Weber

Haiger hat 690 Grundschüler

BILDUNG Fast die Hälfte der Erst- bis Viertklässler wird in der Kernstadt unterrichtet

HAIGER Fast die Hälfte aller Grundschüler im Gebiet der Stadt Haiger besucht die Einrichtung in der Kernstadt. Insgesamt gibt es aktuell in den vier Jahrgängen an den sechs Standorten Allendorf, Dillbrecht, Haiger Langenaubach, Roßbach und Sechshelden 690 Grundschüler.

