Haiger richtet den Hessentag 2022 aus

Das Landesfest findet traditionell rund um Fronleichnam statt, beginnt am Freitag vor dem Feiertag und endet zehn Tage später an einem Sonntag. Im Jahr 2022 wäre dies der Zeitraum vom 10. bis 19. Juni.

Genau 185 Tage vor der Zusage an Haiger, die am Vorabend im Kabinett beschlossen worden war, hatte Staatsminister Axel Wintermeyer bei der Präsentation des geplanten Hessentagsgeländes auf dem Areal von Rittal die Bewerbungsunterlagen entgegengenommen.

„Wir stellen nicht am Sonntag die Uhren um, für Haiger beginnt schon heute eine neue Zeitrechnung“

Der Gastgeber der 62. Landesausstellung war mit einer Delegation in die Landeshauptstadt gereist, um die Urkunde entgegenzunehmen. „Wir stellen nicht am Sonntag die Uhren um, für Haiger beginnt schon heute eine neue Zeitrechnung“, beschrieb Haigers Bürgermeister Mario Schramm den besonderen Tag für die Stadt mit ihren 13 Stadtteilen.

Bouffier ging bei der Begrüßung seiner Haigerer Gäste, zu denen neben dem Magistrat und dem Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel auch Vertreter der vier Fraktionen und der Verwaltung gehörten und zu denen sich in Wiesbaden die Landtagsabgeordneten Clemens Reif (CDU) und Mürvet Öztürk (fraktionslos) gesellten, darauf ein, dass der Hessentag nach 2016 schon wieder in der Region Station machen würde. Er sprach dabei über Herborn von „der kleinen Stadt südlich von Haiger“.

Der Ministerpräsident nannte den Zuschlag zugunsten von Haiger eine „klare Entscheidung für das Dreiländereck“, die der Völkerverständigung mit Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen diene, denn „die drum herum werden auch kommen“. „Ich freue mich, dass der Hessentag 2022 durch das pulsierende und zukunftsoffene Haiger ausgerichtet wird“, sagte der Ministerpräsident bei der Übergabe der offiziellen Bestätigung.

Gut angekommen ist bei Volker Bouffier die Einbindung der Haigerer Wirtschaft, die in Wiesbaden durch die beiden Unternehmer Jürgen Grimm (Weiss Chemie) und Wilfried Pulverich (PMS Metallverarbeitung) vertreten war, in das Landesfest: „Moderne Technologie verbindet sich in Haiger mit fester Tradition.“

Axel Wintermeyer sieht einen „Hessentag als Gewinn für jede Stadt. Damit wird die Qualität als Familienstadt, Wirtschaftsstandort und Ort der Naherholung weiter gesteigert und seine Attraktivität nachhaltig gestärkt.“ Der Staatsminister gab dem zukünftigen Hessentags-Gastgeber mit auf den Weg, dass Haiger aus der Landeskasse 8,5 Millionen Euro für Infrastruktur zur Verfügung gestellt werde. Davon könnten notfalls zwei Millionen Euro für Verluste beim Hessentag verwendet werden.

„Diesen starken Entwicklungsschub und starken Impuls, der von einem Hessentag für eine langfristige Stadtentwicklung ausgeht, brauchen wir in Haiger, damit wir all denjenigen gerecht werden, die sich für Haiger als Lebens- oder Unternehmensstandort entschieden haben“, sprach Haigers Bürgermeister Mario Schramm von einem „unbezahlbaren Imagewert“. „Nun freuen wir uns riesig, zehn Tage ein toller und innovativer Gastgeber zu sein“, blickte der Rathauschef mit seinem Team vier Jahre voraus. Der Zuschlag für das Jahre 2022 habe „einen gewissen Charme, denn wir müssen uns nur zwei Zahlen merken“.

Zunächst sah es so aus, als könne Haiger, das sich für den „Hessentag 20XX“ beworben hatte, das Landesfest schon im Jahr 2021 ausrichten. Dann aber meldete auch Fulda Interesse an. Die osthessische Stadt war für Darmstadt als Ausrichter der Landesgartenschau eingesprungen, richtet diese im Jahr 2023 aus. Da Fulda im kommenden Jahr den 1275. Geburtstag feiert, wollte die Stadt gerne 2021 Hessentags-Gastgeber sein. Am 27. Februar erhielt Fulda den Zuschlag.

Die Stadt Haiger ist damit in einem relativ kurzen Zeitrahmen der dritte Hessentags-Gastgeber im Lahn-Dill-Kreis. Im Jahr 2012 wurde das Landesfest von Wetzlar ausgerichtet, 2016 fand der Hessentag in Herborn statt, das bereits 1986 die Hessen mit dem Motto „Mir freue sich!“ in die Bärenstadt einlud.

Das letzte Wort im Landtag hatte der ebenfalls im Bus aus Haiger angereiste Roboter „Pepper“, der sich von Volker Bouffier verabschiedete: „Auf Wiedersehen beim Hessentag 2022 in Haiger!“