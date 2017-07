Von Walter Lutz

Haigerer helfen Menschen in Not

ENGAGEMENT Freiwillige Helfer organisieren Lebensmitteltransporte nach Ostafrika

HAIGER Die Haigerer Stiftung „Hilfe für Menschen in Not“ kämpft gegen die Hungersnot in Ostafrika. Gut 100 000 Euro an Spenden sind inzwischen zusammen gekommen. Von dem Geld werden Familien mit Lebensmitteln versorgt.

