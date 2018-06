Handy am Ohr, nicht angeschnallt

Dabei nahmen sie, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, einiges an Verwarnungsgeld ein. Alleine über 30 Verkehrsteilnehmer seien nicht angeschnallt gewesen. Aber um das Geld gehe es bei solchen Kontrollen nicht, sondern um die Verkehrssicherheit. Und die sei vor allem in Gefahr, wenn Autofahrer durch ihr Smartphone abgelenkt seien.

Zwölf Verkehrsteilnehmer wurden mit dem Handy in der Hand am Steuer erwischt. Ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg werden dafür fällig. Laut Polizei sind die Mobiltelefone häufig Ursache von Unfällen.

Ohne Führerschein und Versicherung

Neben einigen technischen Mängeln, die die Fahrzeughalter in den nächsten Tagen beheben müssen, konnten die Beamten auch bei zwei Fahrzeugführern Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten feststellen.

Sein Fahrzeug stehen lassen musste ein 29-Jähriger aus dem Raum Haiger. Er fuhr einen Motorroller, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem hatte er ein Versicherungskennzeichen an dem Zweirad angebracht, welches gar nicht dafür ausgegeben war - eine Urkundenfälschung. Einen Versicherungsnachweis konnte er für sein Gefährt nicht vorlegen.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang deutlich: „Mit Kontrollen müssen Verkehrsteilnehmer zu jeder Tages- und Nachtzeit an jedem Ort rechnen. Aus dem genannten guten Grund: Der Verkehrssicherheit für alle, die auf den Straßen unterwegs sind.“ (red)