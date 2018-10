Hans Benner erhält „Goldenes Rebhuhn“

Horst Ryba, der Vorsitzende der Stiftung, sagte bei der Auszeichnung während des Apfelmarkts in Wetzlar, der seit 2001 amtierende Bürgermeister habe zusammen mit den Gremien der Stadt über Jahre hinweg „äußerst erfolgreich und nachhaltig“ kommunalen Naturschutz gefördert und unterstützt.

In enger Zusammenarbeit mit der Naturlandstiftung und den mit der Pflege beauftragten Schülern der Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg hätten mehrere größere, ökologisch wertvolle Biotope am Amdorfbach in Uckersdorf angelegt und betreut werden können. Auch der Vogel- und Naturschutz-Tierpark in Uckersdorf sei in die Projekte eingebunden. (lr)