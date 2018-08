Harter Rock und kalte Getränke

Party ist nicht nur auf den Bühnen in der Innenstadt, sondern auch im Hofgarten angesagt. Dort legt DJ Holger Gerlach vom HR-Jugendsender „YOU FM“ ab 20 Uhr auf. Er dürfte besonders das junge Publikum mit seiner Musik ansprechen. Der Dancefloor wird bis weit in die Nacht mit einem abwechslungsreichen Mix aus Dance, Elektro, Hip Hop, Reggae und den aktuellen Charts bespielt.

Für fünf Euro Eintritt verspricht die Oranienstadt nicht nur einen außergewöhnlichen Musikmix, sondern auch ein perfektes Rahmenprogramm: Weintreff, Barock-Taverne, Foodtrucks, Imbiss- und Verkaufsstände, Ballonglühen, Cocktaillounge und -bars.

Aus den Dillenburger Stadtteilen, Haiger, Dietzhölztal und Herborn bringen Busse die Gäste zwischen 17 Uhr und 1.30 Uhr zum Fest und wieder nach Hause. Die einfache Fahrt kostet 2 Euro, das Combi-Ticket 3 Euro. Der Fahrplan ist im Internet unter dillenburg.live abrufbar.

Am Nachmittag gibt es im Aquarena-Bad einen Spieletag mit lustigen Wettbewerben

Erstmals findet die Aquarena-Nacht außerhalb der hessischen Sommerferien statt. Bei der Auswahl der Bands setzt das Stadtmarketing einmal mehr auf die Szenekenner Christoph Scaruppe und Frank Görzel aus Herbornseelbach. „Wir bespielen vier Bühnen, haben drei musikalische Stilrichtungen festgelegt und neun Bands ausgesucht. Das erfordert schon jede Menge Arbeit, Recherche und Geschick, um passende Bands im Budgetrahmen zu finden. Uns kommt natürlich zu Gute, dass die Bands im letzten Jahr so begeistert waren. Da schicken uns Agenturen und Künstler viele Angebote“, freut sich Elena Wechselberger, verantwortliche Eventmanagerin im städtischen Kulturressort.

Eintrittsbändchen gibt es an vier Kassen an den Stadteingängen. Für alle Besucher gilt: unbedingt den Personalausweis mitnehmen. Die Oranienstadt ist zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes verpflichtet und wird daher die Armbändchen in drei verschiedenen Farben gestaffelt nach dem Alter ausgeben.

Getränke wie Bier, Apfelwein und Softgetränke kosten 3 Euro (0,4 l), Wasser 2 Euro. Extra für die Aquarena-Nacht kreierte Becher sind für 1 Euro erhältlich. An den Zapfanlagen stehen Mitglieder aus sechs Dillenburger Vereinen.

Das Team im Aquarena-Bad hat am Samstag mit viel Kreativität ein originelles Programm für einen Spieletag zusammengestellt, der von 13 bis 17 Uhr stattfindet. Tauchspiele und Wettrutschen stehen unter anderem dabei hoch im Kurs. (hk)

HIER SPIELT DIE MUSIK

Johann-von-Nassau-Schule

„SuperCobra“ aus Marburg spielen ursprünglichen Rock 'n' Roll. Stromgitarre, Bass, Schlagzeug – mehr braucht es für die Gruppe nicht. „Quotime“ hat sich ganz der Hits von Status-Quo verschrieben. Motto: „Whatever You Want“. „Weissglut“ knüpft nicht nur mit der Musik, sondern auch mit der Bühnenshow an die Vorbilder von Rammstein an.

Wilhelmsplatz

„Bigfoot“ hat sich dem Sound der 70er Jahre verschrieben. Kracher von Deep Purple, Led Zeppelin und Co. stehen auf der Setlist. „Scream Inc“ kommt extra aus Kiew an die Dill. Die Tribute-Band spielt die großen Hits von Metallica. „ABBA Explosion“ kommen mit ihrem Bühnenauftritt und ihrem Sound dem großen Original erstaunlich nahe.

Hüttenplatz

Die Coverband „Schwerelos“ überzeugt mit Perlen des Deutschpop. „All Reset“ aus Naunheim versprechen einen bunten Mix der Musik der 60er Jahre. „New Jersey“ wünscht dem Publikum „Have a nice day“. Die Tribute-Band aus Frankfurt spielt die Hits aus 30 Jahren Bandgeschichte des US-Rockers Bon Jovi. (red)