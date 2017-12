Von Christoph Weber

Harter Weg bis zum ersten Euro

Handel Gaby und Kai Göbel freuen sich auf die Eröffnung ihres Edeka-Marktes in Haiger

Haiger Was der Begriff „selbstständig“ bedeutet, erleben derzeit Gaby und Kai Göbel. Die beiden Kaufleute müssen vor der Eröffnung ihres Edekamarktes in Haiger oft „selbst“ Hand anlegen, außerdem sind sie bis zur Eröffnung am 14. Dezember fast „ständig“ bei der Arbeit.

