Haus nach Kellerbrand unbewohnbar

FEUER Rauch zieht durch alle Etagen / Acht Personen kommen bei Verwandten unter

Eschenburg-Eibelshausen Großeinsatz für die Feuerwehren von Eibelshausen, Eiershausen und Wissenbach: Ein Kellerbrand hat am Donnerstagvormittag ein Haus in der Straße Im Dombach in Eibelshausen vorerst unbewohnbar gemacht.

Copyright © mittelhessen.de 2017