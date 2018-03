"Heim und Straftaten vermieden"

50 Jahre Jugendwerk

Seit der Gründung im Jahr 1962 hat sich das Jugendwerk zur Aufgabe gemacht, sich um jugendliche – gerade in problematischen Situationen – zu kümmern. Während in den Anfangszeiten vermehrt soziale Gruppenarbeit betrieben wurden, hat sich dies im Lauf der Zeit gewandelt. So kam der Bereich der offenen Jugendarbeit für Jugendliche mit Migrationshintergrund und die soziale Arbeit an der Johann-von-Nassau-Schule hinzu.

