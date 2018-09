Von Siegfried Gerdau

Heimat lebendig werden lassen

Freizeit Der „Tag der Regionen“ soll mindestens 5000 Besucher nach Herborn locken

HERBORN „Weil die Heimat lebendig ist“: Mit diesem Slogan wirbt der Naturpark Lahn-Dill-Bergland für den „Tag der Regionen“. Er findet am 7. Oktober ( Sonntag) rund um die und in der großen Sporthalle des Johanneum-Gymnasiums in Herborn statt.

