Heimbewohner wieder mobiler machen

SPENDE "Share Value Stiftung" unterstützt das Herborner DRK-Pflegezentrum mit 10 000 Euro

HERBORN Mit einer Spende von 10 000 Euro hat die Erfurter „Share Value Stiftung“ am Montag das Pflegezentrum des DRK-Kreisverbandes in Herborn bedacht. Mit dem Geld will das DRK unter anderem einen ehrenamtlichen Besuchsdienst für die Bewohner einrichten.

