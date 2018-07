Von Katrin Weber

Heimische Künstler stellen aus

Kultur Renommierte und junge Talente präsentieren ihre Werke in der Villa Grün

Dillenburg Mit der dritten Sonderausstellung in dieser Saison gibt der Dillenburger Museumsverein wieder heimischen Künstlern Raum. Sie präsentieren sich und eine Auswahl ihrer Werke bis zum 22. Juli in der Villa Grün auf dem Schlossberg in Dillenburg.

