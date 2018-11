Von Sebastian Pulfrich

Heinz Bedenbender sagt Ade

FEIERSTUNDE Der beliebte Pädagoge war 40 Jahre an der Schule am Budenberg tätig

HAIGER An der Haigerer Schule am Budenberg ist eine Ära zu Ende gegangen. Konrektor Heinz Bedenbender ist nach 40 Jahren Dienst in den Ruhestand verabschiedet worden.

