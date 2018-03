Heiße "Mucke" und Lagerfeueratmosphäre

Fotostrecke Musikfans feiern bis zum Morgengrauen

MITTENAAR-BALLERSBACH Bis zum Morgengrauen feierten am Samstag mehrere tausend Musikfans das 34. "Haahepper"-Fest auf den Wiesen rund um den Ballersbacher Sportplatz. Als die Westerwälder Coverband "Noisic" um 21 Uhr loslegte, war es zwischen Ballersbach und Sinn noch übersichtlich. Dies änderte sich so langsam, als um 22 Uhr die "Volbeat"-Tributeband "Still Counting" (Foto) den musikalischen Part übernahm. Die Hinterländer legten gleich so stark los, dass die Anlage, für deren Aufbau die Verantwortlichen drei Tage hatten aufwenden müssen, überlastet war. Doch der mehrfache Ausfall der Stromversorgung via Aggregat wurde von der Band professionell kommentiert. Im Anschluss an einen erneuten Wechsel zu "Noisic" feierten die "Heuschrecken" dann bei Lagerfeuer und Musik vom Tonträger bis in den Sonnenaufgang hinein. (cw/Fotos: Krentscher)