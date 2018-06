VON KATRIN WEBER

Hengstparade steigt am Sonntag

PFERDESCHAU Das Landgestüt erwartet wieder mehrere tausend Besucher

Dillenburg. Vier Stunden Programm mit 18 Schaubildern - bei den Hengstparaden 2013 des Hessischen Landgestüts in Dillenburg gibt es für Pferdeexperten und -laien wieder viel zu sehen. Am kommenden Sonntag, 22. und am 29. September, stellt die Einrichtung sich und ihr Leistungsspektrum vor.

