Herborn im Ausnahmezustand

Schon am Freitag öffnet um 14 Uhr der Vergnügungspark mit Karussells, Buden und anderen Fahrgeschäften. Der Rummel auf dem Festplatz in der Au startet zudem von Samstag bis Montag jeweils um 11.30 Uhr. Am Montag ist „Familientag“ mit vergünstigten Preisen.

Für den Martinimarkt haben über 200 Händler ihr Kommen zugesagt. Ihre Marktstände werden sich von der Fußgängerzone in der Innenstadt über die Haupt- und die Konrad-Adenauer-Straße sowie am Johanneum-Gymnasium vorbei bis in die Au hinunter erstrecken. Am Sonntag beginnt das Markttreiben um 10 Uhr, am Tag darauf bereits um 8 Uhr und dauert jeweils bis etwa 18 Uhr.

Das Sortiment der Händler ist wie immer bunt gefächert: Ihre Angebote reichen von süßen Naschereien über Pflegeprodukte und Haushaltswaren bis hin zu Gewürzen, Spielzeug, Stoffen und Kleidung aller Art.

Der Sonntag ist in Herborn zudem ein verkaufsoffener: Ab 12 Uhr laden dann auch die Geschäftsleute in der Innenstadt zum Einkaufsbummel. Gegen 19 Uhr erleuchtet ein großes, vom Betreiber des Vergnügungsparks gestiftetes Feuerwerk den Himmel über Herborn

An beiden Tagen finden sich in der Innenstadt zwischen den Ständen der Profis auch viele Buden von Herborner Vereinen und Gruppen, die die Marktbesucher mit allerlei Speisen und Getränken verköstigen.

Im Treffpunkt „Tansania-Café“ warten an beiden Tagen über 100 Kuchen und Torten auf Gäste

Immer wieder ein beliebter Martinimarkt-Treffpunkt ist das „Tansania-Café“. An beiden Tagen lädt ein ehrenamtliches engagiertes Helferteam des evangelischen Dekanats an der Dill dazu ins „Haus der Kirche und Diakonie“ am Hintersand ein. Jeweils von 9 bis 18 Uhr gibt es dort zu heißen und kühlen Getränken über 100 selbstgemachte Kuchen und Torten, deren Verkaufserlös an ein Partnerprojekt in Ruhija in Tansania fließt.

Marktbesucher aus der näheren Umgebung sollten ihr Auto am Sonntag stehenlassen und den kostengünstigen Buspendeldienst aus den Stadtteilen nutzen. Er verkehrt ab 12 Uhr. Eine Fahrt kostet einen Euro, für Kinder und Jugendliche bis unter 16 Jahren ist das Angebot sogar kostenlos. Der Stadtbusverkehr fährt an den beiden Markttagen nur eingeschränkt (siehe Kasten).

Wegen des Martinimarkts ist am Sonntag der Abschnitt von Westerwald- und Hauptstraße zwischen Amtsgericht und Schießplatz gesperrt. Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr erfolgt in beiden Richtungen über die Austraße und die B 277.

An beiden Tagen sind in der Innenstadt außerdem folgende Straßen gesperrt: Sandweg, Hauptstraße, Schloßstraße sowie der gesamte alte Stadtkern. (w)

Info: Änderungen im Busverkehr im Herborner Stadtgebiet

Wegen des Martinimarkts in Herborn am Sonntag und Montag, 11./12. November, gibt es im Busverkehr in der Stadt Änderungen: An beiden Tagen werden die Haltestellen Sandweg, Hintersand, Hainstraße und Gymnasium nicht bedient. Die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil bittet, stattdessen auf die Haltestellen am Eisernen Steg und am Montag auch am „Dill-Center“ auszuweichen. Für den Schülerverkehr des Johanneum-Gymnasiums am Montag fahren die Linien in den Westerwald wie gewohnt an der Haltestelle Austraße und in Richtung Aartal an der Haltestelle bei Balzer + Nassauer am Schießplatz ab. Für Fragen steht die Mobilitätszentrale in Wetzlar, Telefon (0 64 41) 4 07 18 77, E-Mail: mobi-wetzlar(at)vldw.de zur Verfügung. (w)