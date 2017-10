Von Jörg Weirich

Herborner haben „Platz an der Linde“ zurück

Jubiläum Rund 200 Gäste kommen zur Feierstunde am Reformationstag in die Innenstadt

Herborn Die Herborner haben ihren „Platz an der Linde“ zurück: Nach der Umgestaltung ist er am Reformationstag wieder an die Öffentlichkeit übergeben worden.

Copyright © mittelhessen.de 2017