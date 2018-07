Herborns 37. Sommerfest kann kommen

Das Stadtmarketing, erstmals für die Organisation der Freiluftfete zuständig, habe aus den im vergangenen Jahr aufgetretenen Problemen Konsequenzen gezogen und verspricht Besserung, sagt ihr Geschäftsführer Jörg Michael Simmer. 2017 hatten sich rund 10 000 Besucher an fünf Bühnen auf recht beengtem Raum in der Innenstadt gedrängt, was zu verschiedenen Schwierigkeiten geführt hatte. Beispielsweise stockte der Nachschub für die Getränkestände.

„Auch die Ausgabe der Sommerfest-Becher sollte in diesem Jahr reibungsloser funktionieren“

„Diesmal sind es stolze zehn Bühnen und 22 Bands“, sagt Simmer, der zusammen mit seinem Kollegen Michael Menk – auch unter Berücksichtigung des ein oder anderen Wunsches beteiligter Gastwirte – das Musikprogramm ausgesucht hat.

"Rodgau Monotones" sind die Stars des Abends

Durch die Wiederaufnahme von Stadtpark, Hintersandparkplatz und Parkplatz Schmaler Weg ist das Festgelände deutlich größer geworden. Simmer: „Auch die Ausgabe der Sommerfest-Becher sollte in diesem Jahr reibungsloser funktionieren.“

Musikalisch setzen Menk und er auf Vielfalt (siehe Infokasten unten). Die bekannteste der 22 Bands sind die „Rodgau Monotones“, die kürzlich 40-jähriges Bestehen gefeiert haben. Die Schöpfer von Hessenrock-Klassikern wie „Ei Gude Wie“, „Volle Lotte“ und „(Erbarme, zu spät) Die Hesse komme!“ spielen ab etwa 22 Uhr auf dem Marktplatz.

„Wir haben das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen, um das Sommerfest weiterzuentwickeln“

Sehr zufrieden ist Michael Menk mit der Kooperation mit den beteiligten Wirten. „Wir haben das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen, um das Sommerfest weiterzuentwickeln“, sagt er.

Das 37. Herborner Sommerfest beginnt bereits um 18 Uhr. Die Musik wird um 24 Uhr enden. Einlass in den abgesperrten Bereich (siehe Infokasten oben) ist ab 16 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro im Vorverkauf (im Stadtmarketing-Büro im Bahnhof sowie im Sporthaus Seißler) sowie neun Euro an der Abendkasse. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren zahlen jeweils einen Euro weniger.

Kostenlose Bändchen für betroffene Anwohner

Betroffene Anwohner, die im Sperrgebiet wohnen, können sich gegen Vorlage des Ausweises im Stadtmarketing-Büro kostenlose Einlassbändchen abholen.

Ein „Sommerfest-Schoppen“ (0,3 l) kostet 2,50 Euro. Auch das Busangebot mit speziellen Sommerfest-Linien bis in die Nacht wird es wieder geben (siehe Grafik).

Um für die Sicherheit der Besucher zu sorgen, sind außer den Streifen der Polizei über 70 Security-Kräfte im Einsatz. An den großen Zugängen werden auch wieder Lkw-Sperren aufgebaut.

Einen „Versuch der Wiederbelebung“, so Simmer, erfährt der Tag danach: Am Sonntag, 29. Juli, spielt die Formation „Top Ten“ des Musikvereins Herbornseelbach ab 11 Uhr auf dem Marktplatz. Dazu gibt es dort ein kleines Familienprogramm, zu dem auch ein „Menschenkicker“ gehört.

„Sollte das Konzept angenommen werden“, sagt Simmer dazu, „möchte das Stadtmarketing in den kommenden Jahren für den zweiten Tag weitere Attraktionen bieten, um das Sommerfest auch in diesem Bereich weiterzuentwickeln.“ (jöw)

Info: Wo welche Musik spielt

Marktplatz: 18 bis 21.30 Uhr „Sixpash“ (Rock-/Pop-Cover) , 22 bis 24 Uhr „Rodgau Monotones“ („Hessenrock“).

Hohe Schule: 18 bis 24 Uhr „Astor Club Band“ (R’n’B-, Soul-, Pop-Klassiker, aktuelle Charts-Cover).

Kornmarkt: 18 bis 21 Uhr „Dressinger“ (Rock-Cover), 21.30 bis 24 Uhr „80s Alive Band“ (80er-Jahre-Cover).

Parkplatz Schmaler Weg: 18 bis 24 Uhr „Street Life“ (Cover von Oldie über Rock, Pop und Schlager bis aktuelle Charts).

Holzmarkt: 18 bis 24 Uhr „SchlagerQueens“ (Partyrock-Schlager-Cover).

Hauptstraße (Höhe Schuh-Nickel/Fielmann): 18 bis 20.30 Uhr „Secret“, 21 bis 24 Uhr „Jim Panse“ (beide Rock, Jazz, Soul und Fusion).

„Platz an der Linde“: 18 bis 21 Uhr „NRG Vibes“ (Reggae, auch deutsch), 21.30 bis 24 Uhr „Cuba Vista“ (Salsa & Co.).

Parkplatz „Dill-Center“: von Acoustic- bis Indie-Rockmusik, 18.30 bis 19.30 Uhr „Jules Ahoi“, 20 bis 21 Uhr, „Munitors“, 21 bis 22.30 Uhr Nico Laska, 23 bis 24 Uhr „Marspol“.

Hintersandparkplatz: 19 bis 20.45 Uhr „Badstreet Noise“ (verrockte Popsongs der 90er), 21.30 bis 24 Uhr „Alex im Westerland“ („Die Ärzte“- und „Die Toten Hosen“-Coverband).

Stadtpark/Alter Friedhof („Junge Bühne“, das Angebot ist eine Gemeinschaftsproduktion von Verein „Wavesound“ und dem Team vom „Haus der Jugend“): 18 bis 18.45 Uhr „Human on a Stick“, 19 bis 20 Uhr „Suburb“, (20.15 bis 21.15 Uhr „Hyte & Haywire“, (21.30 bis 22.45 Uhr „April Art“, 23 bis 24 Uhr „PromQueens“.

Info: Welche Straßen und Parkplätze gesperrt sind

Folgende Zufahrten sind am Samstag gesperrt: Hauptstraße ab Obertorkreisel (ab 14 Uhr), Mühlgasse (ab 8 Uhr), Bahnhofstraße ab Walther-Rathenau-Straße (ab 14 Uhr), Kirchberg ab Zufahrt zur ev. Kirche (ab 8 Uhr), Hainstraße ab Einmündung Schwerstraße (ab 14 Uhr), Schloßstraße/Nassaustraße ab Nassaustraße (ab 14 Uhr). Der Parkplatz „Schmaler Weg“ ist ab Freitag (ab 20 Uhr) gesperrt. Der Hintersand-Parkplatz ist am Samstag ab 8 Uhr komplett gesperrt, die Parkflächen ab dem Parkscheinautomat in Richtung Sandweg bereits ab Freitag, 14 Uhr. Kornmarkt und Holzmarkt sind am Samstag ab 8 Uhr komplett, Teilflächen bereits ab Freitag ab 20 Uhr gesperrt. Dazu gibt es weitere, kleine Sperrungen.

Info: Welche Anwohner vom gesperrten Bereich betroffen sind

Wer in Herborn an den nachfolgenden Adressen zu Hause ist, kann sich im Stadtmarketing-Büro im Bahnhof für die Zeit der für das Sommerfest geltenden Sperrungen kostenlose Eintrittsbändchen abholen: Am Dillturm (alle), Am Hintersand (alle), Bahnhofstraße (11-29 und 16+18), Burgberg (alle), Chaldäergasse (alle), Dreihäusergasse (alle), Hainstraße alle (Ausnahme: 13 + 20), Hanauer Hof (alle) Hauptstraße (1-105 und 2-94), Holzmarkt (alle), Kirchberg (alle), Kornmarkt (alle), Marktplatz (alle), Mühlbach (alle), Mühlgasse (alle), Nassaustraße (Nr. 1), Ottostraße (alle), Sandweg (alle), Schloßstraße (1-15 und 2-18a), Schmaler Weg (alle), Schuhmarkt (alle), Schulberg (alle), Schulhofstraße (alle), Turmstraße (alle). Die Zugangsberechtigungen gibt es bis Freitag, 27. Juli, im Stadtmarketing-Büro im Bahnhof. Dessen Öffnungszeiten sind Dienstag und Mittwoch 8.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 17 Uhr und Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr.