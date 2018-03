Herborns Benz geht an Markus Pöpperl

VERLOSUNGEN In Haiger gewinnt die Losnummer 4141 den Renault Twingo

Herborn/Haiger/Dillenburg (jöw/kaw/ uju/s). Am Wochenende vor dem Fest haben die Geschäftsleute aus den drei Dillkreis-Städten schon ordentlich Geschenke verteilt. Hauptpreise bei den drei Gewinnspielen waren zwei Autos und ein Rasentraktor. In Haiger war allerdings bei der Ziehung am Samstag nicht ein Gewinner anwesend. Der erste Preis, ein Renault Twingo, geht an die Losnummer 4141. In Herborn wurde der Gewinner herbeitelefoniert: Markus Pöpperl gewann den Mercedes.

Copyright © mittelhessen.de 2013