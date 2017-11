Herborns Weihnachtsmarktplatz öffnet am Montag

Auch das kleine Kinderkarussell ist bereits angekommen. Derweil noch immer alte Glühbirnen der Giebelbeleuchtung gegen stromsparende LED-Lampen ausgetauscht werden, leuchten in der Abenddämmerung auch schon die ersten Herrnhuter Weihnachtssterne, die an vielen Straßenlaternen in der Innenstadt angebracht sind.

Am Montag, 27. November, ist es soweit: Dann öffnet der Weihnachtsmarktplatz offiziell seine Pforten. Vor allem das große Pagodenzelt direkt neben Weihnachtsbaum und Löwenbrunnen lädt zum Verweilen ein. Und rund herum gibt es Speisen vom Grill, Süßigkeiten, Basteleien, Glüh- und heißen Apfelwein sowie andere Getränke. (jöw/Foto: Gerdau)