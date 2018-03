Herr will Bürgermeister werden

Obwohl Herr Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands ist, möchte er als unabhängiger Kandidat antreten. „Mir ist es wichtig, ein Bürgermeister für jeden Sinner über die Parteigrenzen hinweg zu sein“, sagt er. „Für eine Gemeinde mit der Einwohnerzahl von Sinn halte ich es für mehr als richtig, dass die Parteizugehörigkeit des Bürgermeisters nicht im Vordergrund steht.“

Der 33-Jährige lebt in Edingen, wo er auch aufgewachsen ist. Er gehört der dortigen Ortsgruppe des Naturschutzbundes ebenso an wie dem Förderverein des Sinner Waldschwimmbads und mehreren Feuerwehren. Er gehört zur Einsatzabteilung der Dillenburger Feuerwehr und ist dort Stadtjugendfeuerwehrwart.

Christoph Herr ist Beamter bei der Stadt Dillenburg. Im Ressort Bauen und Liegenschaften ist er mit Umlegungsverfahren für Bau- und Gewerbegebiete beschäftigt, ist Projektleiter der Dorfentwicklung in Nanzenbach und Datenschutzbeauftragter der Stadt.

Herr fühlt sich durch seine Erfahrung in der Verwaltung und seine Qualifikation für das Amt gut vorbereitet

Nach einem Studium zum Diplomverwaltungswirt (FH) hat er 2016 als Master im Studiengang „Public Management“ an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung abgeschlossen.

„Durch die 14-jährige Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung und meine berufliche Qualifikation fühle ich mich für das Amt des Bürgermeisters gut vorbereitet“, sagt Herr. „Wir brauchen für Sinn eine klare Struktur, wo wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren stehen wollen. Dabei ist es mir ausgesprochen wichtig, dass Sinn seine Eigenständigkeit behält.“

Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen sei dennoch wichtig. Sinn dürfe aber nicht immer nur Aufgaben auslagern, sondern müsse im Gegenzug auch Aufgaben für Nachbarkommunen übernehmen.

Als wichtige Sinner Themen nennt er etwa den möglichen Neubau der Kita in Edingen, die Zukunft des Bauhofs, eine moderne Verwaltung und eine nachhaltige Dorfentwicklung. Diese Vorhaben möchte Herr nacheinander umsetzen. „Es bringt nichts, wenn wir alle Projekte gleichzeitig anreißen und nicht professionell umsetzen können, weil uns die Ressourcen dazu fehlen.“

Herr möchte die Bürger bei politischen Themen mit einbeziehen und die Abläufe in der Verwaltung durchsichtiger machen: „Der Bürger soll wissen, was in seiner Gemeinde passiert und warum manche Dinge so sind, wie sie sind.“

Für eine Zulassung zur Wahl am 27. Mai muss Herr 46 Unterstützerunterschriften sammeln und seine Bewerbung bis zum 19. März um 18 Uhr bei Gemeindewahlleiter Steffen Bieber im Rathaus abgeben.