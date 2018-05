Hier halten Sie sich mit Joggen richtig fit!

- Dietzhölztal: Lauftreff des LAV, dienstags 18 Uhr (ab Frühlingsanfang), samstags 14 Uhr, Berger Wald in Ewersbach (ggf. Wegbeschreibung anfordern), im Winter Industriegebiet Ewersbach bei Kreck & Schüler. Gemischte Gruppen, circa 20 Läufer von 13 bis 70 Jahren, mehrere Gruppen nach Leistungsstärke, Strecken variabel, auch Nordic-Walker. Mitgliedschaft wünschenswert. Kontakt: www.lav-dietzhölztal.de

- Dillenburg: Lauftreff TV Dillenburg, im Sommer, dienstags 19 Uhr Bahntraining Haiger, Sportplatz; mittwochs 19 Uhr vor Schranke Tal Tempe, im Winter mittwochs 19 Uhr „alte Jahnturnhalle“ Straßenlauf mit Konditionstraining und Stabilisationsübungen, samstags, 8 Uhr Nähe Bürgerhaus in Herborn-Burg nach Absprache, zehn bis 16 Kilometer, 60 bis 90 Minuten, zehn Läufer zwischen 30 und 60 Jahren, Teilnahme an Volksläufen/Marathon; Trainingsplan, Schnuppermonat kostenfrei, danach Eintritt in Verein (10 Euro/Monat). Kontakt: Steffen Kandler, (01 60) 8 73 79 96, E-Mail: lauftreff(at)tv-dillenburg.de

- Dillenburg: Lauftreff „Marathon-Stützpunkt Dillenburg“; ASC Dillenburg, mittwochs 18 Uhr (Frühjahr/Sommer), Freizeitzentrum Tal Tempe, Schranke. Im Herbst/Winter 18 Uhr, Parkplatz Stadion an der Bleiche. Alle Altersgruppen ab 15 Jahren, Männer/Frauen, verschiedene Gruppen und Strecken. Kontakt: Torsten Buckard, (01 70) 7 68 49 34, E-Mail: asc-dillenburg(at)gmx.de, www.asc-dillenburg.de

- Dillenburg-Niederscheld: Lauftreff des TV Niederscheld, mittwochs 18 Uhr, rund zehn Kilometer. Im Sommer: Treffen nach Absprache (Waldwege). Im Winter: Treffpunkt Niederscheld an der Kirche (Straße). Derzeit zwischen fünf bis zehn Läuferinnen und Läufer, Lauftreff nicht geeignet für Anfänger bzw. Wiedereinsteiger. Kontakt: Kerstin Stempfle, E-Mail: rkc.stempfle(at)live.de

- Haiger-Sechshelden: Lauftreff Schwarz, samstags 16.30 Uhr, im Winter 15 Uhr, Treffpunkt: am kleinen Parkplatz vor der Struth, mehrere Gruppen, auch für Anfänger, fünf bis 15 Kilometer. Kontakt: Hermann Schwarz, (0 27 71) 3 13 03.

- Herborn: Lauftreff der FeG Herborn, freitags 18 Uhr, Parkplatz FeG Herborn in der Konrad-Adenauer-Straße 66; Mehrere Gruppen, sechs bis zehn Kilometer in verschiedenem Tempo (für Einsteiger geeignet), 10 bis 25 Teilnehmer, Männer und Frauen aller Altersgruppen. Kontakt: Martin Ramdohr, (0 27 75) 95 36 59,

E-Mail: lauftreff(at)feg-herborn.de, Internet: www.feg-herborn.de/index.php/lauftreff.html,

- Herborn: Lauftreff der Außenstelle Herborn des team.naunheim.de, montags 18 Uhr, Schießplatz Herborn, Alter der Teilnehmenden gemischt, Fitnessstand ebenfalls, zurzeit zwei Gruppen: ca. 7 bis 7,5 Kilometer in einer Stunde und neun Kilometer in einer Stunde. Laufwege: asphaltiert und Waldwege, nach ein paar Schnupperstunden ist eine Mitgliedschaft im Verein (aus versicherungstechnischen Gründen) erwünscht. Kontakt: Annette Schaub, (01 60) 97 03 41 75.

- Hohenahr/Bischoffen: Lauftreff „Aarsee-Runners“, mittwochs 16.30 Uhr, im Winter (November bis März) 16 Uhr; Parkplatz des Aartalgrill am Aartalsee; zwei Runden um den See (ca. zehn Kilometer), oft zwei Gruppen, acht bis zehn Teilnehmer (Männer und Frauen 30 bis 60 Jahre). Läufer sollten fünf oder zehn Kilometer laufen können. Kontakt: Stefan Brück, E-Mail: st_brueck(at)t-online.de (red)