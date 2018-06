Höhle lädt zur Ferien-Reise in den "Zauberberg“

FREIZEIT Tropfsteinhöhle bietet Sonderführungen während der Ferien

BREITSCHEID Unter dem Titel „Reise in den Zauberberg“ bietet die Tropfsteinhöhle „Herbstlabyrinth“ in Breitscheid während der Sommerferien zusätzliche Führungen an. Sie finden mittwochs von 14 bis 17 Uhr statt.

