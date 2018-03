Hölzerner Unterstand brennt fast völlig ab

HERBORN Da ist nichts mehr zu retten gewesen: Als Herborns Freiwillige Feuerwehr am Sonntagabend gegen 19 Uhr mit fünf Fahrzeugen an dem hölzernen Unterstand in einer Senke zwischen dem Aussichtsturm „Dillblick“ und der Autobahnraststätte am Herborner Dollenberg ankam, stand dieser bereits völlig in Flammen.