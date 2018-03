"Hörgerät" rocken den Marktplatz

KONZERT Auftritt der Coverband ist der Höhepunkt der traditionellen Weihnachtsfeier

Haiger (nec). Höhepunkt der traditionellen Weihnachtsfeier auf dem Haigerer Marktplatz war am Samstagabend das Freiluftkonzert der beliebten Coverband "Hörgerät", die in diesem Jahr schon zum dritten Mal in Haiger auf der Bühne stand.

