Hörspiel-Krimi hält Publikum in Atem

Kultur Das „hr2-RadioLiveTheater“ führt in Herborn „Der Hexer von London“ auf der Bühne auf

Herborn Ein Millionär ist tot in der Themse aufgefunden worden. War es ein Unfall oder Mord? Und was hat es mit weiteren Taten auf sich? Dieses Falls nimmt sich Inspektor Derrick Yale vom Scotland Yard in „Der Hexer von London“ an.

