Von Christoph Weber

Hohlbrücke an Kanal anschließen

Verkehr Eine Woche lang Ampelregelung in Dillenburg / Brückenbaustelle bis Oktober

Dillenburg Weil die Hohlbrücke wieder an die Entwässerung angeschlossen werden muss, wird in dieser Woche eine bereits vorbereitete Ampelanlage den Verkehr in der Dillenburger Hindenburgstraße regeln.

Copyright © mittelhessen.de 2018