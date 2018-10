Hubertus dreht eine Extrarunde

Markt Händler kehren nach dem Wochenende an Allerheiligen nach Dillenburg zurück

Dillenburg Der traditionelle Hubertusmarkt in der Oranienstadt Dillenburg geht in diesem Jahr in die Verlängerung. Nach dem Wochenende (27. und 28. Oktober) folgt an Allerheiligen – parallel zum Saisonabschluss auf dem Schlossberg – ein dritter Markttag.

Copyright © mittelhessen.de 2018