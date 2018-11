Hunde-Beischlaf endet vor Gericht

Wegen besonders schweren Raubes mussten sich zwei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren sowie ein 29-jähriger Mann vor der ersten großen Jugendkammer des Landgerichts verantworten. In dem ungewöhnlichen Verfahren spielen außerdem zwei erwachsene Hunde und deren acht Welpen eine Rolle. Bei besonders schwerem Raub sieht das Strafgesetzbuch eine Mindeststrafe von fünf Jahren vor

Welpen unerlaubt aus der Wohnung der Besitzerin der Hündin geholt

Der Rüde der 22-Jährigen hatte zum Missfallen der Eigentümerin während eines Spaziergangs in Breitscheid eine Hündin gedeckt. Am 9. Dezember 2017 brachte sie acht Welpen zur Welt – normale Mischlingshunde. Die Eigentümerin der Hündin behielt die Jungen zu Hause. Sie wollte der Angeklagten keine Entschädigung zahlen, oder, wie ausgemacht, den Wurf zu teilen. Es kam immer wieder zu Gesprächen zwischen den Hundebesitzern, die ergebnislos verliefen.

In der Nacht zum 13. Januar trafen sich nun die drei befreundeten Angeklagten und wollten, wie sie sagten, endlich eine Klärung herbeiführen. Sie sollen in die Wohnung der Eigentümerin eingedrungen und den an der Wohnungstür stehenden Mann der Hundebesitzerin aufgefordert haben, die Welpen herauszugeben. Das Anliegen soll der Angeklagte mit dem Einsatz von Pfefferspray und Elektroschocker bekräftigt haben. Das Angeklagten-Trio packte nun fünf Welpen in einen Karton, flüchtete und brachte die Tiere in die Wohnung der jüngsten Angeklagten.

„Wir haben das in dieser Art und Weise nicht gewollt“, sagten die Angeklagten und gestanden die Tat.

Das Ganze sei aber aus Fürsorge für die Hunde geschehen. Sie sollten tierärztlich untersucht werden und es sollte ihnen gut gehen. Das sei aber nach Meinung der Angeklagten bei der Eigentümerin der Hündin nicht gewährleistet gewesen. „Es kursierten sogar Gerüchte, wonach die Welpen ins Drogenmilieu hätten verkauft werden sollen“, erklärte der Angeklagte.

Er habe außerdem den Mann der Hündinnenhalterin, entgegen der Anklage, nicht zu Boden gebracht. Vielmehr habe der Mann mit den Gewalttätigkeiten begonnen.

Die 22-jährige Angeklagte, erklärte, sie habe Angst vor dem Mann gehabt. Pfefferspray und Elektroschocker habe sie in einer Kneipe besorgt, nachdem sie erfahren habe, dass der Mann von manch einem als gefährlich eingestuft werde.

Im Rahmen eines Rechtsgesprächs hatte die Verteidigung zu Beginn der Verhandlung unter anderem angeregt, gegen die weiblichen Angeklagten Jugend- beziehungsweise Bewährungsstrafen auszusprechen. Die Verteidiger Henner Maas, Carsten Marx und Christopher Posch erklärten, dass sich der Gesetzgeber einen „besonders schweren Raub“ anders vorstelle. Die Tat sei nicht gewollt gewesen und sei aus Sorge um die Hunde erfolgt. Es sei von einem minderschweren Fall auszugehen, der eine Milderung des Strafmaßes bedeuten würde.

Das Gericht unter Vorsitz von Richter Marco Schneider sowie Staatsanwältin Sabine Hönnscheidt und Nebenklägervertreter Jochen Hentschel entschieden sich für eine detaillierte Beweisaufnahme. Der Prozess wird am 20. November fortgesetzt.