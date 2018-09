Hunderte Jobs bei Sell in Gefahr

Wie der Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Reikischke auf Nachfrage sagte, könnte rund ein Drittel der Jobs in Gefahr sein. Im Hauptwerk in Herborn arbeiten derzeit 1264 Mitarbeiter.

Im März dieses Jahres übernahm der französische Konzern Safran das Mutterunternehmen von Sell, Zodiac Aerospace. „Es gibt eine Verantwortung des Konzerns bei der Lösung der Probleme“, so Reikischke, der deutlicht macht: „Wir haben gar nicht die Strukturen, um Personal abzubauen. Das würde uns aufs Kreuz werfen.“

Dazu verweist der Betriebsratsvorsitzende auf die vier Jahre alte „Standortsicherungsvereinbarung“, die bis Ende 2019 gelte. In diesem Zusammenhang seien betriebsbedingte Kündigungen nicht möglich.

Erst im Juli hatte es bei Sell einen Wechsel in der Geschäftsführung gegeben: Der in Paris aufgewachsene Deutsch-Franzose Akilles Loudiere trat in die Fußstapfen seines Vorgängers Horst Lenhard.

„Die Beschäftigten haben die Probleme nicht verursacht. Wir sind kampfbereit“

Die aktuellen Probleme seien eine Folge des „Missmanagements“ der Zodiac-Gruppe in den vergangenen Jahren, meint Reikischke. „Die Aufträge, die wir vor zwei, drei Jahren nicht bekommen haben, fehlen uns jetzt. Das macht sich nun bemerkbar.“

Dennoch könne die Lösung nicht darin bestehen, in Herborn Personal abzubauen - gerade in Zeiten des Fachkräftemangels in Deutschland und einer Phase, in der die Luftfahrtbranche boome. Stattdessen sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, eventuelle Personalüberhänge intelligent zu managen. „Hierzu bieten zum Beispiel Tarifverträge umfassende Möglichkeiten“, so Reikischke, der auch erweiterte Vorruhestandsreglungen in den Raum wirft. Denkbar sei etwa auch ein Personalaustausch mit dem Standort im Herborner Stadtteil Burg.

„Die Beschäftigten haben die Probleme nicht verursacht“, betont der Betriebsratsvorsitzende und schiebt mit Blick auf einen möglichen Personalabbau hinterher: „Wir sind kampfbereit.“