Hydraulikgreifer frisst sich ins Gestein

BAUARBEITEN Abriss an der ehemaligen Dillenburger Dampfmühle beginnt

Dillenburg Unerbittlich frisst sich der Greifer des schweren Baggers in die Ziegelfassade. Steine knirschen, dann kracht ein Teil der Mauer auf den Boden, Staub steigt auf. Die Abrissarbeiten an der ehemaligen Dampfmühle haben am Montag begonnen.