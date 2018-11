Von Katrin Weber

Ideen für das „Hauptmannshaus“

ORTSKERN Am 28. November soll eine Fachgruppe „Heimathaus“ gegründet werden

SINN Der Sinner Förderkreis möchte ein altes Fachwerkhaus in der Stresemannstraße in Sinn in ein „Heimathaus“ verwandeln. Dazu soll eine Fachgruppe gegründet werden.

