Von Holger Kiehl

Im Heimatjahrbuch schmökern

GESCHICHTE 60. Jahrgang spannt den Bogen vom Hessentag bis weit zurück in die Historie

Dillenburg Der Hessentag in Herborn war das Ereignis in der Region, das 2016 die Menschen am meisten bewegt hat. Von dem Landesfest bis weit zurück in die Historie des Landes an Dill und Lahn spannt sich der thematische Bogen des Heimatjahrbuchs 2017.

Copyright © mittelhessen.de 2016