Im Umspannwerk brennt es

FEUERWEHR Großaufgebot rückt aus / Stromausfall in einigen Dillenburg Stadtteilen

Bevor die Einsatzkräfte der Dillenburger Feuerwehr auf die Suche nach dem Brandherd und der Ursache des Feuers in das Gebäude vorrücken konnten, musste die Anlage durch den Netzbetreiber erst freigeschaltet werden, damit die Stromversorgung dort unterbrochen war. (Foto: C. Weber)

Bevor die Einsatzkräfte der Dillenburger Feuerwehr auf die Suche nach dem Brandherd und der Ursache des Feuers in das Gebäude vorrücken konnten, musste die Anlage durch den Netzbetreiber erst freigeschaltet werden, damit die Stromversorgung dort unterbrochen war. (Foto: C. Weber)

DILLENBURG Durch einen Brand im Umspannwerk von „Energienetz Mitte“ zwischen Dillenburg und Frohnhausen ist am Montag in der Kernstadt sowie in einigen Orten der Strom ausgefallen. Der Netzbetreiber musste die Versorgungswege umschalten.