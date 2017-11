Im nächsten Jahr soll die „KuSch“ wachsen

Erweiterungspläne für die „KulturScheune“ in der Herborner Au: Jörg Michael Simmer (links) und Helmut Rolfes informierten die Mitglieder über den Stand der Planungen. (Foto: Fabritius)

Erweiterungspläne für die „KulturScheune“ in der Herborner Au: Jörg Michael Simmer (links) und Helmut Rolfes informierten die Mitglieder über den Stand der Planungen. (Foto: Fabritius)

Das in Vereinskreisen als „Projekt 2018“ bezeichnete Vorhaben sieht eine Vergrößerung des Foyers der „KuSch“ um rund 2,5 Meter, das Einziehen einer zweiten Ebene, die Einrichtung eines neuen Thekenbereichs sowie die Verlagerung der Kühlzelle aus dem Kellerbereich nach oben vor.

Bis Baubeginn weitere Spenden sammeln

„Stillstand ist Rückschritt“, weiß auch der seit 1990 bestehende Verein, der die Planung des Projekts mit dem Denkmalschutz abgestimmt und sich für sein Vorhaben in sechsstelliger Baukostensumme den Spätsommer 2018 für die Umsetzung vorgenommen hat.

Bis dahin Zeitpunkt sollen weitere Spenden geworben sowie Möglichkeiten für Zuschüsse abgeklopft sein. Erste Schritte in dieser Richtung wurden bereits unternommen, wie Vorsitzender Jörg Michael Simmer und der ehemalige Geschäftsführer Helmut Rolfes auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag in der „KuSch“ berichten konnten.

Der Vorstand hatte nach der Hauptversammlung im März ein Finanzierungskonzept für die Erweiterung vorgelegt, dem die Mitglieder nun folgten.

Warum aber will der Verein dieses Vorhaben unbedingt schultern?

„Wir erhoffen uns davon einige Verbesserungen interner Abläufe, schaffen aber auch mehr Möglichkeiten für die Besucher und können darüber hinaus neue Akzente inhaltlicher Art setzen“, so Simmer. Er ist überzeugt, dass ein großzügiger gestaltetes Foyer nicht nur zu einem professionelleren Erscheinungsbild beitrage, sondern durch die Entzerrung des Andrangs in den Pausen auch eine höhere Zufriedenheit der Zuschauer zur Folge haben wird. Darüber hinaus werde das Catering durch leichtere Vorbereitungsmöglichkeiten und kürzere Wege entlastet. Das Foyer selbst könne künftig für Ausstellungen, Lesungen oder andere kleine Veranstaltungen genutzt werden.

„Wir gewinnen über 100 Quadratmeter Fläche und haben mit diesem Schritt in die Zukunftsfähigkeit der ,KuSch’ investiert“, so Rolfes zu den Auswirkungen.

Nach dem positiven Beschluss der Mitglieder kann der Verein nun mit der Detailplanung des „Projekts 2018“ beginnen. Dazu sind die Mitglieder aufgerufen, ihre Ideen und Anregungen für den Umbau per E-Mail an umbau(at)kusch-herborn.de mitzuteilen.

Eines machten die Verantwortlichen aber noch deutlich: Die Umsetzung dieses Projektes wird sich keinesfalls negativ auf andere wichtige Bereiche auswirken. So soll parallel zur Erweiterung des Foyers im kommenden Jahr auch der Kellerbereich umgestaltet werden. Dieses Vorhaben wird aber fast keine Kosten verursachen. Auch in die Ausstattung werde investiert, beispielsweise stehe die Anschaffung eines neuen Tonmischpults an.

Denn, da sind sich nicht nur Simmer und Rolfes einig: „Was nutzt uns ein tolles Gebäude, wenn es nicht so genutzt werden kann, wie es sein sollte?“ (red)