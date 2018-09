Von Christoph Weber

In Dillbrecht rollt der Ball wieder

Fußball SSV rechtzeitig vor dem saisonalen Abschied vom Offdillner Rasen fertig

Haiger-Dillbrecht Die SG Obere Dill kickt im saisonalen Wechsel in Offdilln auf dem Rasen und in Dillbrecht auf dem Hartplatz. Die Spielfläche in Dillbrecht wurde in den Sommermonaten erneuert und wird am 20. Oktober offiziell übergeben.

