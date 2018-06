Vernissage

In Herborn stellen Hobbykünstler aus

Kultur Von-Wendt-Schüler zeigen ihre Werke

Herborn Die Teilnehmer der Malkurse „Pinsel und Co“ von Benita von Wendt stellen ihre Werke von Freitag bis Mittwoch, 15. bis 20. Juni, in der Alten Färberei (Mühlbach 5 bis 7) in Herborn aus. Die Vernissage beginnt am Freitag um 19 Uhr.

