In der Haigerer Kernstadt Strom tanken

Im September schon offiziell eingeweiht, funktionierten die Anlagen beim Rathaus, am Karl-Löber-Platz und bei den Stadtwerken zunächst nicht.

„Es gab herstellerseitig leichte Schwierigkeiten in der Parametrierung der Säule. Die Freigabe, der Start des Ladevorgangs funktionierte nicht. Inzwischen sind die Probleme jedoch behoben, und die Ladesäulen können nun genutzt werden“, erklärte Stadtwerke-Betriebsleiter Torben Dietermann.

An den drei Standorten können E-Auto-Fahrer –wie auch an den anderen Stellplätzen – maximal zwei Stunden parken. (cw/Foto: C. Weber)