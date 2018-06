Information beugt Vorurteilen vor

Bildung Herborner Johanneum-Schüler drehen Videofilme zu aktuellen Themen

Herborn „And the Johanneum-Oscar goes to...“ Zum Filmfestival am Herborner Johanneum ist wieder ein bisschen Hollywood-Stimmung aufgekommen. Prämiert wurden die besten Dokumentarfilme.

