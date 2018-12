Integrationslotsen werden „Brückenbauer“

„Brückenbauer“ sollen die „Integrationslotsen“ sein, die auf Initiative der AWO jetzt erstmals in Herborn qualifiziert wurden: (von links) Karin Buchner (Kursleiterin/Freiwilligenzentrum Mittelhessen), Martina Nickel (Eschenburg), Cornelia Ruppel (Arborn), Ali Mohammad (Haiger) und Ibrahim Ondogan (Hohenroth). (Foto: Spahn/Arbeiterwohlfahrt)

„Brückenbauer“ sollen die „Integrationslotsen“ sein, die auf Initiative der AWO jetzt erstmals in Herborn qualifiziert wurden: (von links) Karin Buchner (Kursleiterin/Freiwilligenzentrum Mittelhessen), Martina Nickel (Eschenburg), Cornelia Ruppel (Arborn), Ali Mohammad (Haiger) und Ibrahim Ondogan (Hohenroth). (Foto: Spahn/Arbeiterwohlfahrt)

HERBORN „Brückenbauer“, die die Eingliederung geflüchteter Menschen in die Gesellschaft, in der sie fortan leben möchten, leisten können – diese Aufgabe übernehmen „Integrationslotsen“, die auf Initiative der AWO Lahn-Dill erstmals in Herborn qualifiziert wurden.