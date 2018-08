Irische Messe und gefühlvolle Gospels

Konzert Dekanats-Chor setzt Akzente

Dillenburg-Frohnhausen Für eine Stunde fühlten sich die Zuhörer in der Kirche Frohnhausen nach Irland und in die amerikanischen Südstaaten versetzt. Der Gospel-Pop-Chor des Evangelischen Dekanats an der Dill hatte zum Konzert eingeladen.

Copyright © mittelhessen.de 2018