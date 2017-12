Ist Herborn „Best Christmas City“?

Von Jörg Weirich

Veranstalter sind die Messe Frankfurt Exhibition GmbH, die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (BCSD) und die Fachzeitschrift „Public Marketing“.

Am 7. Dezember war Anmeldeschluss: Außer Herborn haben sich bei dieser vierten Auflage des Wettbewerbs 34 Städte aus dem gesamten Bundesgebiet beworben. Mit dabei sind unter anderem Gera, Regensburg, Konstanz, Alsfeld, Dinkelsbühl und Essen.

Der Wettbewerb ist zweigeteilt: Zum einen bewertet eine Jury die Bewerbungen. Ihr gehören Mitarbeiter der BCSD, der Messe Frankfurt, der CIMA Beratung + Management GmbH, des New Business Verlags und des Instituts für Handelsforschung an. Sie vergibt in den Kategorien „Kleinstadt“ (bis 20 000 Einwohner), „Mittelstadt“ (20 000 bis 100 000 Einwohner) und „Großstadt“ (über 100 000 Einwohner) je drei Sachpreise: festliche Städtedekoration im Wert von je 5000, 2000 und 1000 Euro.

Gut eine Woche nach dem Start der Abstimmung liegt Herborn mit klarem Vorsprung vorne

Alle 35 Städte stellen sich außerdem einer Abstimmung im Internet und kämpfen dort um den Publikumspreis: Dabei handelt es um einen Gutschein im Wert von 3500 Euro, den der Gewinner in Absprache mit dem Sponsor, der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, beispielsweise in einen professionellen „Weihnachtsmarkt-Check“ oder auch eine andere Dienstleistung stecken kann, sagte Margit Herbert von der Messe Frankfurt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die drei bisherigen Gewinner des Publikumspreises waren 2014 Chemnitz (9215 Stimmen), 2015 Annaberg-Buchholz im Erzgebirge (7242 Stimmen) und 2016 Rüdesheim am Rhein (9039 Stimmen). Wer Herborn bei dem Wettbewerb unterstützen und seine Stimme für die Bärenstadt abgeben möchte, kann dies auf der Internetseite www.bestchristmascity.de tun. Dort sind auch die Präsentationen aller 35 Teilnehmer einzusehen.

Die Abstimmung endet am 9. Januar um 16 Uhr. Die Preisverleihung findet am 29. Januar während der Messe „Christmasworld“ in Frankfurt statt.

Am Mittwochabend um 19 Uhr lag Herborn bei der Abstimmung haushoch in Führung: 3626 Stimmen bedeuteten Platz eins vor Esslingen am Neckar (1703 Stimmen) und Gera (1086 Stimmen).