Von Jörg Weirich

Jetzt gibt’s Strom aus dem Schloss

Klimaschutz Landeskirche lässt das Theologische Seminar für 375 000 Euro modernisieren

Herborn Zwei Details der Modernisierung am Herborner Schloss sieht man auch von außen: die neue Fassadenbeleuchtung und den Turm im Hof, in dem ein Aufzug untergebracht ist. Aber es hat sich noch mehr getan in dem altehrwürdigen Gemäuer oberhalb der Altstadt.

